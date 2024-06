Neymar à Arsenal, la rumeur choc de l'été ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Il y a un an, Neymar est tombé dans l’anonymat le plus complet en signant en Arabie Saoudite, où il n’a disputé que cinq petits matchs en raison d’une rupture des ligaments croisés. La question est maintenant de savoir si on reverra l’ancien n°10 du PSG au plus haut niveau.

Ces dernières semaines, de nombreuses questions se sont posées autour de l’avenir de Neymar. Un retour au Brésil a notamment été évoqué pour la star de 32 ans, un coup à Flamengo et une autre fois à Santos. Autant dire que le flou est total en ce qui concerne l’avenir de Neymar, qui a encore une année de contrat avec Al-Hilal. Certains observateurs espèrent revoir l’international auriverde au plus haut niveau et notamment dans un grand club européen. C’est le cas de Gilberto Silva, ancien milieu de terrain du Brésil (93 sélections) et d’Arsenal (244 matchs avec le club londonien). Interrogé par Bet365 en marge de la Copa America, celui qui est désormais consultant espère de tout coeur revoir Neymar au top niveau et a lancé une grande perche à Arsenal dans l’optique d’un potentiel recrutement dans les mois à venir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar Jr (@neymarjr)

« Quand on regarde la Premier League, on veut voir les meilleurs joueurs du monde et avoir Neymar parmi nous serait formidable. Il n’est pas impossible qu’il rejoigne Arsenal… pourquoi pas ! Quand il a décidé de rejoindre l’Arabie Saoudite, la perception de nombreux Brésiliens n’était pas la meilleure en ce qui concerne le niveau de la compétition. C’est une décision qu’il a prise et j’espère que cela n’aura pas d’impact sur ses performances. C’est difficile à savoir, surtout en ce moment car il est blessé » a lancé Gilberto Silva, qui estime que Neymar pourrait retrouver son meilleur niveau chez les Gunners. On imagine cependant assez mal le très exigeant Mikel Arteta cohabiter avec Neymar, qui semble avoir fait une croix sur le très haut niveau en partant en Arabie Saoudite et qui plus est en ayant la malchance de se blesser en tout début de saison. Reste maintenant à voir si le natif de Sao Paulo parviendra à bien revenir de sa blessure pour briller avec Al-Hilal en 2024-2025 avant, pourquoi pas, de tenter une ultime aventure en Europe. Ce qui apparait toutefois bien improbable à date.