Mercato ‍: Neymar prépare la trahison ultime

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Al-Hilal jusqu’en 2025, Neymar envisage de rentrer au Brésil pour terminer sa carrière. Mais l’ancien n°10 du PSG n’est pas certain de faire son retour à Santos, comme il l’avait évoqué par le passé.

Ces derniers mois, Neymar a lancé de nombreux appels du pied à son club formateur de Santos en évoquant un possible retour aux sources à la fin de sa carrière. L’international brésilien a toujours été très clair en faisant savoir qu’il allait honorer sa dernière année de contrat avec Al-Hilal en Arabie saoudite et que par la suite, une signature à Santos pour boucler la boucle était plausible. Les dernières déclarations de Neymar vont néanmoins faire bondir les supporters de Santos. Et pour cause, l’ancien attaquant du FC Barcelone a profité de ses vacances pour assister au match entre Flamengo et Gremio ce jeudi soir. A l’issue du match, remporté 2-1 par les rouge et noir, Neymar a publiquement ouvert la porte à un transfert à Flamengo.

De quoi faire rugir de colère les supporters de Santos, qui ne tolèreraient sans doute pas une telle trahison de la part de leur idole. « J'ai toujours dit ça (qu’il voulait jouer pour Flamengo). Évidemment, Flamengo est ma deuxième équipe préférée, car ma première est Santos. Avec tout le respect que je dois à l'équipe qui m'a formé et dont je suis fan depuis que je suis petit, j'ai une grande affection pour Flamengo et évidemment ce serait un immense plaisir si un jour je pouvais jouer ici. Je ne sais pas (s'il jouera un jour pour Flamengo), Dieu seul le sait. J'ai toujours un contrat à Al-Hilal, j'y suis toujours, mais je ne sais pas. Personne ne connaît l’avenir » a lancé l’attaquant qui évolue depuis un an maintenant en Arabie saoudite, même s’il a disputé seulement cinq matchs en raison d’une rupture des ligaments croisés contractée en octobre avec le Brésil. Neymar, qui fera son grand retour à la compétition à l’automne, va continuer de faire l'objet de multiples rumeurs au cours de la saison prochaine. Avec en ligne de mire une potentielle signature au Brésil. Mais dans quel club ? Le suspense est total.