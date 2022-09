MU prend une décision impitoyable avec Cristiano Ronaldo

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Cet été, le feuilleton Cristiano Ronaldo a pollué l’actualité de Manchester United et finalement, le Portugais n’est pas parti.

Malgré une farouche volonté de quitter Manchester United en raison de la non-qualification des Red Devils pour la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo n’a pas trouvé de point de chute. Ce n’est pas faute d’avoir été proposé à droite et à gauche puisque l’ex-attaquant de la Juve et du Real a été recalé par l’Atlético, Chelsea, le PSG ou encore le Bayern Munich. Tandis que son contrat avec Manchester United expire à la fin de la saison, soit en juin 2023, la question de son avenir se pose et pour l’heure, c’est le grand flou. A en croire les informations délivrées par le Manchester Evening News, la direction des Red Devils a d’ores et déjà enterriné la décision de ne pas offrir de prolongation de contrat à Cristiano Ronaldo, lequel va ainsi se retrouver libre comme l’air au mois de juin, une situation inédite pour CR7.

Manchester United ne prolongera pas Cristiano Ronaldo

A l’instar de Cristiano Ronaldo, d’autres joueurs sont en fin de contrat. En revanche, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne que le Portugais. Libre en juin prochain, Marcus Rashford va lui recevoir une offre de prolongation à très long terme de la part de Manchester United, dont le nouvel entraîneur Erik Ten Hag en fait un joueur indispensable. La situation est similaire pour Diogo Dalot et David De Gea, lesquels devraient également rester à Manchester United au-delà de 2023. Auteur d’un bon début de saison, MU ne souhaite pas se rater dans ses prochaines prolongations de contrat, après avoir par exemple vu Paul Pogba partir pour zéro euro. En ce qui concerne Cristiano Ronaldo, visiblement, c’est sans regret que Manchester United va laisser partir le Portugais au vu de son comportement durant l’été.