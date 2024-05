Monaco assure le top 4 et enfonce Clermont

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

32e journée de Ligue 1

Stade Louis-II

L'AS Monaco bat le Clermont Foot 63 4-1

Buts pour l'AS Monaco : Minamino (16e), Embolo (37e), Ben Yedder (57e, 87e)

But pour Clermont : Cham (34e)

La logique a été respectée dans ce choc des extrêmes. Sans pitié pour la lanterne rouge, l’AS Monaco a corrigé Clermont (4-1) ce samedi. Les Monégasques, nettement supérieurs, ne tardaient pas à prendre l’avantage grâce à Minamino (1-0, 16e) d’une frappe parfaitement enroulée dans la lucarne.

Le geste paraissait facile pour le Japonais, au moins autant que le but égalisateur de Cham (1-1, 34e), idéalement servi par Virginius. Un simple contretemps pour l’ASM qui reprenait les devants dans la foulée, cette fois par l’intermédiaire de l’attaquant Embolo (2-1, 37e), à la conclusion d’un joli mouvement collectif. Une fois de plus, Clermont aurait pu relancer le match en deuxième période.

Doublé pour Ben Yedder

Mais après la tentative non cadrée de Bela, Ben Yedder (3-1, 57e) profitait d’une grossière erreur de Pelmard, avant de s’offrir le doublé (4-1, 87e) avec son habituelle lucidité. Monaco, toujours deuxième au classement, s’impose facilement et assure au moins la quatrième place synonyme de troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. De son côté, le club auvergnat se rapproche encore un peu plus de la Ligue 2.