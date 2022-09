Mercato : Cristiano Ronaldo transféré, l'offre est tombée

Dans : Mercato.

Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo s'est pris une claque au mercato. Un seul club a effectué une offre, qui est toujours valable ce jeudi.

Cristiano Ronaldo se prépare à rester à Manchester United cet été. Désabusé à l’idée de voir la Ligue des Champions lui passer sous le nez, l’attaquant portugais rêvait de rejoindre au mercato un club qui pouvait lui offrir l’occasion de briller, peut-être une dernière fois, dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. A moins d’un incroyable coup de théâtre, CR7 devra se contenter de l’Europa League et de la Premier League. Après un mauvais début de saison des Red Devils, les choses s’améliorent même si le Portugais ne fait pas forcément partie des cadres d’Erik Ten Hag.

Manchester United et Cristiano Ronaldo couverts d'or

Néanmoins, son départ n’a jamais été vraiment d’actualité, et les confidences du média The Athletic viennent le confirmer. En effet, au moment où le mercato va fermer ses portes, Cristiano Ronaldo n’a tout simplement reçu qu’une seule offre pendant tout cet été. Certes, les discussions peuvent avoir lieu, et son agent Jorge Mendes en a eu, sans qu’il n’y ait d’offres avant un éventuel accord. Mais le verdict est sans appel. Et le seul club qui a réellement fait une proposition à Manchester United est Al Hilal. La formation d’Arabie Saoudite, dont le propriétaire est Nawaf bin Faisal Al Saud, petit-fils du roi Fahd, ne manque pas de moyens financiers.

L’offre effectuée aurait été très généreuse avec Manchester United, afin d’acheter un joueur qui n’avait plus qu’un an de contrat, et qui a tout de même 37 ans. De même, un contrat astronomique a été proposé à Cristiano Ronaldo. Mais malgré cette proposition alléchante, le transfert a été écarté par le clan du Portugais, qui ne se voyait pas continuer sa carrière en Arabie Saoudite. Depuis, CR7 n’a pas trouvé d’autres opportunités, même si le sportif passait à ses yeux devant le financier pour poursuivre sa carrière. A noter que The Athletic précise que l’offre pour la star de MU tient toujours tant que le marché des transferts est ouvert, mais que dans ce dossier, personne ne se fait d’illusions et Cristiano Ronaldo ne devrait pas accepter de rejoindre le pays du Golfe dans les prochaines heures.