Man Utd : 120 millions d'euros pour remplacer Cristiano Ronaldo !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Recrue star de Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo n’a pas totalement répondu aux attentes chez les Red Devils.

Auteur de seulement 15 buts toutes compétitions confondues, Cristiano Ronaldo est très loin des standards qui ont fait de lui le buteur le plus chevronné de la planète au Real Madrid puis à la Juventus Turin. A l’instar du collectif mancunien, CR7 peine à briller et un départ lors du prochain mercato estival n’est pas à exclure. Le Paris Saint-Germain surveille la situation et pourrait dégainer en cas de départ de Kylian Mbappé, bien que le Portugais ne semble pas être une priorité pour la direction du PSG. Quoi qu’il en soit, Manchester United a déjà identifié le potentiel successeur de Cristiano Ronaldo à la pointe de son attaque. Et selon les informations du sites Fichajes.net, il s’agit de Victor Osimhen.

Manchester United rêve de Victor Osimhen

Recruté pour 75 millions d’euros en provenance de Lille en septembre 2020, l’international nigérian a mis tout le monde d’accord à Naples. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues malgré une grave blessure au visage et son absence durant la Coupe d’Afrique des Nations, Victor Osimhen a confirmé en Série A le potentiel immense qu’il avait laissé entrevoir en France du côté du LOSC. C’est ainsi que Manchester United aimerait le recruter pour en faire son nouvel avant-centre dès l’été prochain. Afin de s’assurer un tel renfort, le club de Premier League va en revanche devoir signer un chèque colossal à l’exigeant Aurelio De Laurentiis. Et pour cause, le site Fichajes.net affirme que Naples ne vendra pas Victor Osimhen pour moins de 120 millions d’euros. Une somme qui n'a finalement rien de surprenant quand on sait que l’ancien Lillois, âgé de seulement 23 ans, est sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2024…