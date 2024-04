Fonseca c'est fini, l'OM a trouvé son Pierre Sage ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM cherche activement un successeur à Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Si Paulo Fonseca est privilégié par Longoria, un homme pourrait tout bouleverser en interne : Jean-Pierre Papin.

Au-delà des joueurs, Pablo Longoria a peiné à trouver un bon entraîneur cette saison. Si Jean-Louis Gasset est loué par à peu près tout le monde, Marcelino et Gennaro Gattuso correspondent à deux échecs de Longoria. Le premier n'était pas adapté à l'environnement phocéen tandis que le second n'était pas à la hauteur tactiquement. Ainsi, le président de l'OM veut rectifier le tir l'été prochain et désigner un beau nom pour succéder à Jean-Louis Gasset. Selon L'Equipe, Paulo Fonseca est la priorité marseillaise avec derrière lui Franck Haise, Sergio Conceiçao ou encore Habib Beye comme solutions de rechange. De quoi séduire les fans de l'OM même si ces coachs ne seront pas simples à convaincre.

Papin boss en N3, en attendant la L1 ?

Toutefois, faut-il vraiment traverser l'Europe pour trouver l'homme idéal ? Pierre Sage à l'OL a montré que non cette saison et l'OM pourrait imiter son rival rhodanien. En effet, il possède un technicien compétent en interne : Jean-Pierre Papin. L'ancien attaquant de l'OM réalise un travail remarquable depuis qu'il a pris en main la réserve olympienne en N3. Celle-ci était lanterne rouge quand Papin en est devenu l'entraîneur en novembre. Elle est désormais 3e après 9 succès en 13 matchs.

Selon La Provence, Jean-Pierre Papin a conquis tout le monde à l'OM dans ce nouveau rôle. Sous contrat pendant 2 ans avec la réserve, Papin veut poursuivre sa mission la saison prochaine et la direction souhaite la même chose. Et si « le faiseur de miracles » comme le surnomme La Provence visait plus haut au club ? Il est vrai que Jean-Pierre Papin a déjà entraîné en Ligue 1 à Lens ainsi qu'en Ligue 2 à Strasbourg, ramenant le club alsacien dans l'élite. Ces deux expériences remontent à plus de 15 ans mais Eric Roy à Brest vient de prouver qu'on pouvait être performant après avoir quitté les bancs de Ligue 1 pendant plus d'une décennie.