Vente OM ‍: Frank McCourt expulsé du Vélodrome

Dans : OM.

Par Corentin Facy

De moins en moins présent à Marseille, Frank McCourt ne fait plus du tout l’unanimité chez les supporters de l’OM, qui ont une fois de plus réclamé son départ en marge du match face à Lens dimanche soir.

A l’heure où les rumeurs se multiplient en ce qui concerne une potentielle vente de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a fait le choix de totalement disparaitre du paysage médiatique marseillais. Alors que de nombreux observateurs pensaient que le propriétaire de l’OM serait au Vélodrome pour le quart de finale retour de l’Europa League face à Benfica, il n’en était rien. Le natif de Boston sera-t-il présent pour la demi-finale contre l’Atalanta Bergame dans quatre jours ? S’il fait le déplacement, Frank McCourt risque de ne pas être déçu.

Message depuis le Vél, signé des MTP, à destination de Franck McCourt, le propriétaire de l'#OM.#TeamOM #OMRCL pic.twitter.com/7UZnstD5BE — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) April 28, 2024

Et pour cause, les virages de l’Orange Vélodrome ne veulent plus de lui et lui ont clairement fait savoir dimanche soir à l’occasion du match face au RC Lens (2-1). Les MTP ont déployé une banderole très claire à l’attention du patron de Pablo Longoria, réclamant son départ au plus vite. « Nom : McCourt. Prénom : Frank. Talent : Illusionniste. Continue sur ta lancée et disparait définitivement » pouvait-on lire dans les travées de l’Orange Vélodrome avant le coup d’envoi du match contre Lens. Le message est on ne peut plus clair, mais ne devrait pas pour autant faire changer d’avis Frank McCourt. Officiellement tout du moins, le propriétaire de l’Olympique de Marseille ne veut pas vendre son club.

Le Vélodrome réclame le départ de McCourt

Officieusement, c’est plus difficile à décrypter puisque selon de nombreux insiders et/ou journalistes, des négociations sont bien en cours entre le clan McCourt et certains acheteurs potentiels, dont l’Arabie Saoudite. Également en contact avec l’AS Monaco selon Daniel Riolo, l’Arabie Saoudite fait aujourd’hui office de favori en cas de vente de l’OM et alimente de nombreux fantasmes, dont celui de moyens infinis qui permettraient de monter une équipe capable de rivaliser avec le PSG. En attendant, c’est bel et bien Frank McCourt qui reste aux manettes, et le propriétaire du club olympien a d’autres chats à fouetter que la vente du club. Dès cet été, il devra notamment trancher entre son président Pablo Longoria et son directeur général Stéphane Tessier, lesquels se livrent une intense guerre d’influences en interne.