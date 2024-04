Barcola insulté après OL-Monaco, gros dérapage à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OL a indirectement offert le titre de champion de France au PSG et à son ancien joueur, Bradley Barcola, dont le transfert dans la capitale n’a toujours pas été digéré dans le camp lyonnais.

Il y a tout juste une semaine, Bradley Barcola martyrisait l’Olympique Lyonnais en livrant une prestation quatre étoiles face à son club formateur au Parc des Princes. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas été très sobre dans la célébration des buts et a notamment exulté devant le parcage lyonnais sur le but de Beraldo, après sa passe décisive. Alors que tous ses coéquipiers étaient à l’autre bout du terrain, Bradley Barcola a fait le détour jusqu’au parcage des supporters de l’OL pour manifester sa joie avec un sentiment de revanche.

L’international espoirs français n’a pas digéré les insultes dont il a été la cible au match aller au Groupama Stadium, ni le torrent d’insultes dont il a été victime sur les réseaux sociaux. Mais du côté des supporters de l’Olympique Lyonnais, les nouvelles provocations de Bradley Barcola au Parc des Princes, puis sa publication sur Instagram sur laquelle il parlait de justice après la victoire de Paris contre Lyon, laissent un goût très amère. Dimanche soir après le succès des Gones contre Monaco, qui ont sacré le PSG, les supporters lyonnais se sont réunis sur le parvis du Groupama Stadium et ont lancé des chants très hostiles à l’encontre de leur ancien joueur.

Bradley Barcola insulté après OL-Monaco

« Barcola, n*que ta mère ! » a ainsi été repris en cœur par des dizaines de supporters de l’Olympique Lyonnais, lesquels ont également copieusement insulté le club de la capitale française. L’animosité a atteint un stade rarement constaté ces dernières années entre le PSG et l’OL et de toute évidence, le transfert de Bradley Barcola l’été dernier contre 50 millions d’euros n’y est pas pour rien. D’autant plus quand on voit le niveau atteint par le joueur formé à Lyon, qui a de grandes chances de disputer l’Euro avec l’Equipe de France cet été après sa superbe saison au PSG. De quoi laisser de très gros regrets sur les bords du Rhône, où l’on ne s’imaginait pas perdre Bradley Barcola aussi vite.