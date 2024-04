Droits TV ‍: 1 milliard pour la Ligue 1, c'est décidé

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En pleine négociations des droits TV pour la période 2024-2029, la Ligue 1 a offert un fabuleux spectacle ce week-end avec des rencontres palpitantes, des buts en pagaille et des scénarios fous.

C’est à croire que les équipes de Ligue 1 avaient un pacte ce week-end pour faire briller le championnat de France, en pleine période de négociations entre la LFP et les diffuseurs pour la vente des droits TV sur la période 2024-2029. PSG-Le Havre, Rennes-Brest, Lyon-Monaco et même Marseille-Lens, le spectacle a de toute évidence été au rendez-vous ce week-end. Avec des buts en pagailles, des scénarios renversants et une qualité de jeu appréciable, la Ligue 1 a prouvé qu’elle méritait d’être regardée et qu’elle avait encore de la valeur, à l’heure où Vincent Labrune et ses équipes négocient le meilleur prix possible pour la vente des droits télévisuels à Canal, BeIn, DAZN ou un autre acteur. Dans son édito publié dans les colonnes de L’Equipe ce jour, Mélisande Gomez a abondé dans ce sens, en maniant l’ironie sur la valeur du championnat de France.

Droits TV : Beinsports sauve la Ligue 1, il révèle un prix https://t.co/z3hbX1j81k — Foot01.com (@Foot01_com) April 27, 2024

Et si finalement, cette Ligue 1 valait bel et bien un milliard d’euros, la somme initialement visée par Vincent Labrune pour la vente de l’ensemble des droits TV sur le plan national et international. « Il ne reste que trois journées et on sait déjà que la L1 va nous manquer cet été, elle qui garde le suspense à tous les étages - sauf le rooftop, donc, toujours squatté par les mêmes. Qui, de Brest ou de Lille, va s'offrir le dernier billet directement qualificatif à la Ligue des champions ? Marseille réussira-t-il à arracher un ticket vers l'Europe, ou bien sera-t-il coiffé par des Lyonnais miraculés ? Qui évitera la douleur de la relégation et l'angoisse du barrage ? C'est un feuilleton passionnant » publie la journaliste du quotidien sportif ce lundi, avant de poursuivre.

Ce week-end, une merveilleuse pub pour la Ligue 1

« Un milliard, cela nous a rappelé que personne n'avait encore acheté les droites télés de ce festival exceptionnel. On était tellement enthousiaste qu'on s'est dit que c'était le moment d'investir, de lancer une cagnotte avec les amoureux de notre Championnat et d'inventer un montage astucieux pour ne pas laisser passer une aubaine pareille. Mais, dommage, c'était dimanche, et les banques étaient fermées » s’amuse la journaliste, qui attend comme tout le monde de connaitre l’épilogue des négociations entre la LFP et les potentiels diffuseurs de la Ligue 1 pour savoir où sera disponible notre championnat préféré la saison prochaine. Ces derniers jours, la tendance était à un duo composé de Bein Sports et de Canal + même si tout reste possible, notamment avec la présence de DAZN et de Prime Video dans les négociations.