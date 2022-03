Cristiano Ronaldo trop vieux, le PSG a tranché !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain, le PSG devra frapper fort pour le remplacer en attaque.

Tandis que Neymar et Lionel Messi devraient rester au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato, l’incertitude est totale en ce qui concerne Kylian Mbappé. Et pour cause, l’attaquant français de 23 ans sera libre de tout contrat en juin et pour l’heure, rien ne dit qu’il acceptera de prolonger en faveur du PSG. Les négociations se poursuivent entre l’entourage du joueur et le club parisien, qui espère obtenir le feu vert de Kylian Mbappé pour une prolongation d’une ou deux saisons. Si le Paris SG échoue dans cette négociation, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi devront alors se mettre en quête d’un nom ronflant en attaque pour compenser la perte de Kylian Mbappé. Le nom de Cristiano Ronaldo a souvent été associé au Paris Saint-Germain ces derniers mois mais selon Don Balon, il est impossible que l’avant-centre portugais de Manchester United rejoigne la Ligue 1.

Le PSG ne veut pas de Cristiano Ronaldo

Et pour cause, le média espagnol explique qu’après avoir recruté Lionel Messi en provenance de Barcelone, le Paris SG n’a pas l’intention de recruter un autre « vétéran » de plus de 35 ans. L’objectif du PSG est d’avoir une attaque équilibrée avec l’expérience de Messi, le retour en forme espérée de Neymar et un joueur plus jeune capable de dynamiter les attaques adverses. En ce sens, la priorité se nommerait davantage Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé. Cela tombe bien, le Real Madrid pourrait abandonner la piste de l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund. En effet, à en croire les informations du journal AS ce mardi, le Real Madrid a de plus en plus de doutes sur le physique du joueur, qui accumule 90 jours d’absence pour blessure depuis le début de la saison, ce qui a tendance à effrayer le Real Madrid. Le PSG sera-t-il moins regardant à ce sujet ? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas sur Cristiano Ronaldo que souhaitent miser les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain l'été prochain.