Mercato : Un flop à 87 ME, ça s’agite autour du PSG

Dans : Mercato.

Le marché des transferts va s’emballer au mois d’août, quand la Ligue des Champions aura donné son verdict et que chaque club européen essayera de se renforcer.

Au niveau des défenseurs, le départ de Thiago Silva du PSG sera le feu vert d’un vrai bras de fer en Europe. Il semble délicat d’imaginer que le Paris SG ne se renforcera pas à ce poste avec un joueur majeur, et Leonardo a plusieurs noms en tête. Kalidou Koulibaly, Milan Skriniar ou Gabriel Magalhaes. Des joueurs à forte valeur marchande, un peu trop même en ce qui concerne le Sénégalais, pour qui Naples veut quasiment 100 ME. C’est pourquoi Leonardo a avancé ces derniers temps sur la piste menant au Lillois, qui est également annoncé dans le viseur de Naples. Mais le deal ne se finalise pas, pour la simple et bonne raison que le Brésilien étudie d’autres offres. Outre le PSG, Manchester United vient de débarquer en force dans ce dossier annonce The Sunday Express.

La raison fait toutefois mal pour le club anglais, les dirigeants ne seraient pas du tout rassurés par les performances d’Harry Maguire, défenseur le plus cher du monde avec les 87 ME déboursés en août 2019 pour le faire venir de Leicester. Il faut dire que l’international anglais laisse tout le monde circonspect par sa lenteur d’exécution même si dans l’engagement physique, il n’a probablement pas de rival. Mais cela fait bien léger pour une formation de MU qui veut redevenir un concurrent au titre, et Solskjaer rêve donc de couper l’herbe sous le pied à Naples et au PSG en faisant signer Gabriel pour 25 ME. Dans le cas contraire, les Red Devils pourraient foncer sur Skriniar, une autre cible parisienne, même si le montant sera en revanche supérieur à 50 ME. En tout cas, avoir un concurrent comme Manchester United sur ses pistes, voilà qui n’arrange pas le Paris Saint-Germain.