PSG : Leonardo adore Gabriel, il dégaine une offre !

En négociations très avancées avec Naples depuis plusieurs jours, le défenseur brésilien Gabriel est encore loin de l’Italie.

Et pour preuve, Sky Sports annonçait samedi après-midi que le Paris Saint-Germain étudiait toujours la piste du prometteur défenseur de Lille afin de compenser numériquement le départ de Thiago Silva, dont le contrat au PSG n’a pas été prolongé. Egalement dans le viseur d’Everton, le Brésilien de 22 ans a une cote d’enfer sur ce mercato estival. Et cela se confirme ce lundi puisque cette fois, c’est TodoFichajes qui indique que le Paris Saint-Germain explore bel et bien la piste menant à Gabriel. Le média espagnol va même plus loin, en affirmant qu’une proposition officielle du champion de France en titre pourrait prochainement arriver sur le bureau de Gérard Lopez.

Le montant de cette proposition n’a pas filtré mais à en croire le média, le prix final de Gabriel pourrait bien atteindre 30 ME en raison de la féroce concurrence qui agite ce dossier. Proche de boucler la venue de Victor Osimhen, Naples reste le grand favori pour s’attacher les services de Gabriel. Mais convaincu par le rapport qualité-prix d’une telle opération, Leonardo souhaite doubler les Napolitains en raflant la mise et en recrutant Gabriel. Reste maintenant à voir quel sera le choix du joueur, lequel ne semblait pas insensible à l’intérêt du PSG selon les informations divulguées par Sky Sports ce week-end. Il faut dire qu’en signant à Paris, le Lillois continuerait sa progression dans un championnat qu’il connaît, et rejoindrait une équipe où il ne serait pas dépaysé avec de nombreux Brésiliens à l’instar de Marquinhos et de Neymar.