Le PSG négocie pour Lukeba

Par Corentin Facy

Un an seulement après son départ de l’OL pour Leipzig contre 30 millions d’euros, Castello Lukeba affole le mercato. Chelsea et Manchester United sont intéressés… tout comme le PSG.

En début de semaine, Foot Mercato dévoilait que le profil de Castello Lukeba était doucement en train d’affoler les clubs de Premier League. Douze mois seulement après son transfert à Leipzig en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 35 millions d’euros, l’international français (1 sélection) attire la convoitise de plusieurs clubs anglais. Chelsea et Manchester United sont raides dingues du natif de Lyon et semblent déjà prêts à miser gros pour le recruter. La somme de 70 millions d’euros a été évoquée par le média spécialisé, un prix qui correspond à la clause libératoire du joueur, activable à partir de juin 2025.

Vendu 35ME par l'OL, Lukeba transféré pour 70ME en Angleterre ? https://t.co/Uv66yTfKMW — Foot01.com (@Foot01_com) April 23, 2024

A en croire le site PSG Talk, un troisième club est entré dans la danse pour s’offrir Castello Lukeba, et non des moindres… le Paris Saint-Germain. A la recherche d’un jeune défenseur central à fort potentiel, le club de la capitale avait initialement fait de Lenny Yoro (Lille) sa priorité mais le dossier du prodige des Dogues est complexe, car le Real Madrid est bien décidé à faire son maximum pour le recruter. C’est ainsi que le PSG s’est désormais tourné vers Castello Lukeba, un joueur que Luis Campos connait bien puisque le Portugais avait déjà identifié l’énorme potentiel du joueur lorsque ce dernier évoluait encore à l’Olympique Lyonnais.

Le PSG très intéressé par Lukeba

A priori, le RB Leipzig n’a pas l’intention de lâcher son joueur après seulement une saison, mais si un club paie la clause libératoire et se met d’accord avec Lukeba, alors un départ est bel et bien possible dès le prochain mercato estival. De quoi susciter un réel intérêt dans les rangs parisiens, au sein d’une direction qui a érigé en priorité le recrutement d’un défenseur central prometteur afin d’épauler Beraldo, Marquinhos et Lucas Hernandez la saison prochaine, alors que les doutes sont nombreux quant à l’avenir de Milan Skriniar ou encore de Presnel Kimpembe. En cas de transfert de Castello Lukeba au Paris Saint-Germain l'été prochain, il s'agirait du deuxième joueur formé à Lyon qui signerait dans la capitale française en l'espace d'un an, après Bradley Barcola. Une réussite qui donne sans doute envie au PSG de recommencer l'expérience.