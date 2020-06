Mercato : Timo Werner signe officiellement à Chelsea !

Plusieurs semaines après avoir bouclé le transfert d’Hakim Ziyech, Chelsea vient de frapper un deuxième énorme coup au mercato en s’offrant Timo Werner.

Dans un communiqué publié ce jeudi matin, les Blues ont officialisé le transfert de l’international allemand en provenance de Leipzig. Le joueur de 24 ans va terminer la saison de Bundesliga, et signera ensuite son contrat en faveur des Bleus. Le montant de la transaction s’élève à environ 50 ME, une belle affaire de la part de l’équipe de Frank Lampard, dont l’équipe de la saison prochaine commence à prendre forme avec de sérieux arguments.

We have some @TimoWerner news for you! 👀