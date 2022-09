Mercato : L’OL et l’OM osent dire non à Pjanic !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Confronté à une rude concurrence au Barça, Miralem Pjanic est sur le départ. Le Bosnien aurait pu rebondir en France, mais l’OL et l’OM en ont décidé autrement.

En manque de temps de jeu à Barcelone, où il doit composer avec la concurrence de joueurs tels que Gavi, Pedri, De Jong ou encore Sergio Busquets, Miralem Pjanic va quitter le FC Barcelone. Durant le mercato estival, le club catalan n’a pas fermé la porte au départ de l’ancien Lyonnais, sans pour autant en faire un indésirable à faire partir à tout prix. Et pour cause, Xavi aime son profil et sa qualité technique. L’entraîneur du Barça a néanmoins conscience que Miralem Pjanic va disposer d’un temps de jeu très réduit cette saison, raison pour laquelle il n’est pas fermé à un départ de son milieu de terrain de 35 ans. A en croire les informations de Foot Mercato, c’est en France que Miralem Pjanic aurait pu rebondir. En effet, le média croit savoir que le Bosnien a été proposé à Lyon ainsi qu’à Marseille.

L'OL et l'OM ont recalé Pjanic

Les deux Olympiques ont finalement repoussé les avances de Miralem Pjanic et de son entourage, Lyon préférant miser sur Lepenant et Tolisso tandis que l’OM a recruté Veretout à ce poste de milieu de terrain. Un troisième club français a été sollicité par les intermédiaires gérant l’avenir de Miralem Pjanic : l’OGC Nice. Le Gym s’est montré intéressé et a discuté avec les agents du Barcelonais… avant de finalement miser sur Aaron Ramsey et Alexis Beka Beka à ce poste. C’est donc du côté des Émirats Arabes Unis que Miralem Pjanic va rebondir. Le Sharjah FC est en passe de rafler la mise pour un transfert avoisinant les 3 millions d’euros et un contrat de deux ans. Miralem Pjanic était par ailleurs sollicité par le club d’Al-Nassr, entraîné par Rudi Garcia, qui ne s’est finalement pas montré assez convaincant pour récupérer l’ancien de la Roma et de la Juventus Turin.