Mercato : Thiago Silva c'est du lourd, Giroud remercie le PSG

Dans : Mercato.

Actuellement avec l’équipe de France pour jouer les matchs de la Ligue des Nations contre la Suède et la Croatie, Olivier Giroud n’oublie pas pour autant Chelsea.

Si la crise sanitaire du Covid-19 a freiné les ardeurs de certains grands clubs européens, Chelsea, lui, a déjà dégainé plus de 140 millions d’euros pendant ce marché des transferts. Alors que Kai Havertz sera la prochaine recrue des Blues, l'international allemand étant prêt à quitter le Bayer Leverkusen contre un chèque de 80 ME, le club londonien a recruté Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech ou Thiago Silva. Si Frank Lampard mise donc sur le talent des jeunes, l’entraîneur anglais pourra aussi compter sur la très grande expérience du défenseur central brésilien. Poussé dehors par le PSG, malgré une finale de Ligue des Champions en août dernier, le joueur de 35 ans va donc découvrir la Premier League cette saison. Un sacré challenge pour O Monstro, comme l’explique Olivier Giroud, son nouveau coéquipier.

« Thiago Silva, c’est clairement un joueur qui peut beaucoup nous apporter avec son expérience, son vécu, son leadership. Je pense que le coach l’a pris à Chelsea pour ça, pour encadrer les jeunes et bien sûr pour ses qualités qui sont toujours là même si, comme moi, il se fait un peu vieillissant. Mais je suis certain qu’il va beaucoup nous apporter. C’est un nouveau championnat, donc il le découvrira, mais je suis sûr qu’il va s’adapter très rapidement. On a beaucoup d’ambitions cette année avec le recrutement et j’espère qu’on pourra se mêler à cette course au titre qui me tient tant à coeur », a lâché, en conférence de presse, le champion du monde, qui sait que Thiago Silva ne va pas se balader tous les week-ends en Angleterre, comme c’était plus ou moins le cas en France avec le PSG en L1 ces dernières années.