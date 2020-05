Mercato : Quatre buts pour zéro euro, le pari fou de Djibril Cissé

Dans : Mercato.

Du haut de ses 38 ans, Djibril Cissé totalise 96 buts en Ligue 1. Un total que l’ancien attaquant de l’AJ Auxerre de l’OM aimerait arrondir en atteignant la barre symbolique des 100 buts.

Après avoir énormément vadrouillé à travers l’Europe (Sunderland, Panathinaikos, Lazio Rome, Queens Park Rangers, Krasnodar, Bastia, Yverdon), Djibril Cissé va-t-il revenir en Ligue 1 ? A la surprise générale, celui qui intervient régulièrement dans les médias depuis quelques mois a annoncé qu’il souhaitait rechausser les crampons en Ligue 1 afin d’atteindre les 100 buts marqués en Ligue 1. Et les clubs de l’élite sont prévenus, celui qui a notamment claqué 37 buts avec l’OM entre 2006 et 2009 est prêt à revenir jouer sans aucune contrepartie financière. Le coup se tente, non ?

« Tu sais comment c'est un buteur, on a l'amour du but, l'amour des barres, 25, 50, 75... Moi, c'est la barre des 100 qui me hante, je suis resté à 96 depuis que j'ai arrêté. Il m'en manque 4 et je le vis mal, ça me rend fou » a indiqué Djibril Cissé au cours d’un live Instagram proposé par So Foot avant de poursuivre. « J'ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer. Si un club m'accepte, je peux les mettre en deux ou trois mois. Je suis assez buté, quand j'ai un objectif je fais tout pour l'atteindre. Il y a encore deux ans, j'étais à Yverdon, certes c'est une 3e division en Suisse, mais j'ai quand même mis 24 buts en 27 matchs, sans blessure. Donc je pense que j'arriverai à mettre quatre buts en Ligue 1 (...) Le métier de DJ ne tourne pas forcément avec l'alcool. Moi, je n’ai jamais bu de ma vie, j'ai jamais pris de drogue de ma vie... Je suis bien conservé. Je suis prêt à revenir jouer gratuitement, sans salaire, donc il n'y a pas beaucoup de risques pour eux. Pour l'instant, je n'ai pas de contacts très avancés mais j'espère que des clubs vont se manifester ». Une proposition qui pourrait bien séduire plus d’un club de Ligue 1 à la recherche d’un buteur d’expérience à moindre coût au sein de son effectif…