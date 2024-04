Riolo est épaté par les trois héros de l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au bout du rouleau sur le plan physique, l’OM s’accroche à son rêve de qualification européenne et a puisé au fond de ses ressources pour battre Lens dimanche soir au Vélodrome (2-1). Au cœur d’une saison difficile, trois joueurs sortent du lot à Marseille selon Daniel Riolo.

Demi-finaliste de l’Europa League, l’Olympique de Marseille vit une saison beaucoup plus difficile en championnat. Septième après sa victoire face à Lens dimanche soir, le club phocéen continue de s’accrocher à son rêve de qualification en coupe d’Europe pour la saison prochaine. La victoire face à Lens dimanche soir est décisive pour continuer d’y croire alors que le calendrier est plutôt favorable sur cette fin de saison avec des matchs contre des équipes mal classées (Lorient, Reims et Le Havre). Malgré tout, l’OM est au bord de la rupture sur le plan physique et heureusement, Jean-Louis Gasset peut compter sur quelques cadres infaillibles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Au micro de RMC dans l’After Foot, Daniel Riolo a justement loué les joueurs qui réalisent une saison exceptionnelle à Marseille et sans surprise, le journaliste a d’abord évoqué Pierre-Emerick Aubameyang. De nouveau buteur contre Lens dimanche, le Gabonais a inscrit son 14e but en Ligue 1, le 27e toutes compétitions confondues. A l’ancien attaquant du Barça, il faut ajouter l’inépuisable Jordan Veretout, qui court pour deux au milieu de terrain ainsi que Leonardo Balerdi, véritable taulier de la défense et encore plus depuis les pépins physiques de Chancel Mbemba. « Cette équipe n’a pas vraiment les joueurs pour contrôler, elle va vite en transition et elle mise sur un homme qui porte la saison de l’OM, à savoir Aubameyang. Il fait tout dans cette équipe. A un moment, l’ossature partait de Mbemba jusqu’à Aubameyang » a lancé le journaliste avant de poursuivre en citant selon lui les trois joueurs indispensables à Marseille.

Daniel Riolo félicite Aubameyang, Veretout et Balerdi

« Mbemba étant beaucoup blessé, maintenant le taulier derrière c’est Balerdi avec parfois une petite errance dans le match mais sur ce qu’il fait par ailleurs il est hyper important pour cette équipe. Tu as Veretout au milieu qui joue pour quatre et Aubameyang devant. Et autour, tu as des mecs qui se défoncent mais ce ne sont pas des mecs qui t’apportent quelque chose dans le jeu. Si quelqu’un peut me décrire la façon dont joue l’OM… Aubameyang ne souffle pas mais il est hyper important pour cette équipe… J’ose espérer quand même qu’il y a un médecin au club qui a dit qu’il pouvait jouer sans risque de blessure à quatre jours d’une demi-finale de coupe d’Europe. Maintenant, ils sont en train de réussir d’aller au bout de la saison comme ça, en faisant très peu tourner » a souligné Daniel Riolo, épaté par ces trois joueurs qui portent l’Olympique de Marseille depuis de longues semaines et qui permettent aujourd’hui au club phocéen d’exister en Ligue 1 et de disputer jeudi une demi-finale d’Europa League.