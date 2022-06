Mercato : Pour la Ligue 1, Umtiti n'a pas de prix

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Indésirable au FC Barcelone, Samuel Umtiti ne manque pas de sollicitations au mercato. Le défenseur central plaît beaucoup en Ligue 1, dont plusieurs pensionnaires seraient prêts à le relancer la saison prochaine, à condition de ne pas dépenser un centime pour son transfert.

Les semaines passent et la situation du FC Barcelone ne s’améliore pas. Pour avancer dans leur recrutement ambitieux, notamment avec l’arrivée attendue de l’attaquant Robert Lewandowski, les Blaugrana ont besoin d’augmenter leurs revenus et surtout d’alléger leur masse salariale. Autrement dit, des joueurs doivent partir le plus rapidement possible. On sait que le Barça n’est pas fermé à l’idée de transférer le milieu Frenkie de Jong à Manchester United. Mais dans l’idéal, le club catalan préférerait pousser les indésirables vers la sortie.

❗️ Si Lenglet, Umtiti et Mingueza partent et que Piqué réduit son salaire, le transfert de Koundé sera possible.



(@RogerTorello) pic.twitter.com/3GnhSUlKbA — FC Barcelone France 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) June 15, 2022

Une fois de plus, et sans surprise, le nom de Samuel Umtiti est cité. Il faut dire que le FC Barcelone tente de se débarrasser du Français depuis plusieurs mercatos. Le défenseur central a certes accepté de lisser son salaire sur les années de son nouveau contrat. Mais l’entraîneur Xavi ne l’a jamais intégré dans ses plans. La preuve, Samuel Umtiti n’a disputé qu’un seul match de Liga cette saison. Alors cette fois, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a compris le message et accepte l’idée d’un départ. Mais encore faudrait-il qu’un club soit prêt à miser sur lui.

Umtiti bientôt libre ?

Aucune formation ne s’est manifestée pour un transfert définitif, ni même pour un prêt si l’on en croit Sport. En effet, le Barça envisage tout simplement de rompre son contrat. De son côté, Samuel Umtiti n’est pas contre cette possibilité si la direction lui offre une bonne partie de ses salaires restants. Cette solution lui permettrait de débloquer son avenir. Car selon le quotidien local, plusieurs équipes de Ligue 1 souhaitent relancer le champion du monde, mais seulement si le Barça le libère de son contrat. En gros, personne ne veut prendre le risque d'investir sur un joueur dont le niveau et la condition physique restent une énigme.