Al-Khelaïfi l'adore, le Barça lui fait un beau contrat

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Barcelone fait toujours face à des problèmes économiques importants. Le club catalan sera à l'affût l'été prochain sur de belles affaires à réaliser au mercato.

Le Barça a du mal ces dernières saisons à se montrer régulier dans toutes les compétitions. Les pertes ont été nombreuses et la situation économique est très précaire. L'été prochain, les champions d'Espagne seront donc à l'affût sur le marché des joueurs libres. Quelques pépites sont à récupérer. C'est notamment le cas d'Adrien Rabiot, en fin de contrat avec la Juve et qui ne trouve pas d'accord avec la Vieille Dame pour prolonger son bail.

Adrien Rabiot, un avenir en Espagne lui tend les bras

Selon les informations d'Ekrem Konur, le Barça veut profiter de l'aubaine pour recruter Rabiot sans avoir à dépenser le moindre centime en indemnités de transferts. Les Catalans veulent proposer un contrat de deux ans plus une année en option au vice-champion du monde français. Par le passé, le Barça avait déjà tenté de récupérer Rabiot, qui va désormais voir quelle offre est la meilleure pour continuer sa carrière. Outre Barcelone, l'Inter, Manchester United et le Bayern Munich sont aussi intéressés par son profil.

Avec toujours le PSG en toile de fond, Nasser Al-Khelaïfi appréciant de pouvoir faire revenir un ancien du club, un joueur formé en partie localement, et un international français également. A lui donc de faire le meilleur choix pour son futur. Au Barça, un poste de titulaire l'attend, ce qui n'est pas à négliger. Avant d'en savoir plus, Rabiot va devoir terminer sa saison de la meilleure des manières possibles afin d'arriver à l'Euro 2024 en forme. Cette saison avec la Juve, l'ancien du Paris Saint-Germain a pris part à 23 rencontres toutes compétitions confondues pour 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Comme son club, il traverse une période de moins bien et s'est même blessé face à Frosinone.