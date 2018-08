Mercato : Pogba confie son secret à ses coéquipiers de Man Utd !

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Alors que le mercato ferme ses portes jeudi soir dans le sens des arrivées en Angleterre, Manchester United doit gérer un dossier bouillant. En effet, le Daily Mail affirme ce mercredi que Paul Pogba a signifié à ses coéquipiers qu’il souhaitait quitter Manchester United pour rejoindre le FC Barcelone, malgré la signature d’Arturo Vidal en Catalogne en fin de semaine dernière. Le champion du monde 2018 aurait également informé Ed Woodward, le vice-président exécutif de MU, de sa volonté de faire ses valises.

Le média britannique précise que Paul Pogba aurait déjà un accord salarial avec le FC Barcelone sur la base d’un contrat à 100ME sur cinq ans. Comme la presse espagnole l’indiquait il y a quelques jours, le champion d’Espagne en titre propose 50ME plus André Gomes et Yerry Mina à Manchester United, mais les Reds Devils ont rejeté cette première offre. Reste à voir si ce dossier finira par se décanter. Si oui, alors tout devra être bouclé avant jeudi soir. Car on imagine mal José Mourinho valider le départ de Paul Pogba avant de lui avoir trouvé un remplaçant. Et on peine à envisager que le Special One se satisfasse d’André Gomes, très décevant depuis 2 ans au Barça et en sélection, pour oublier l’ancienne star de la Juventus Turin.