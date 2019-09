Mercato : Pogba au Real, cette info va faire pleurer Zidane

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Cet été, le Real Madrid a été très actif sur le marché des transferts en recrutant notamment Hazard, Jovic, Militao, Mendy, Rodrygo ou encore Areola.

Mais la priorité absolue de Zinedine Zidane n’était autre que Paul Pogba, ciblé dès l’ouverture du marché des transferts pour renforcer son milieu de terrain. Malheureusement pour le technicien tricolore, aucun accord n’a été trouvé entre le Real Madrid et un Manchester United trop gourmand, qui réclamait plus de 150 ME pour le champion du monde 2018.

La piste Pogba n’a cependant pas été définitivement enterrée par l’état-major du Real Madrid, qui comptait bien revenir à la charge l’été prochain. Problème : selon les informations récoltées par The Times, des discussions ont été ouvertes entre Mino Raiola et Manchester United… au sujet d’une prolongation de deux ans, alors que le bail actuel de Pogba n’expire qu’en juin 2021. Un coup dur pour Zidane mais surtout, une information surprenante quand on sait que le Français a fait le forcing auprès de ses dirigeants durant tout l’été pour rejoindre la capitale espagnole…