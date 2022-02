Mercato : MU lâche Pogba, City débarque pour une énorme surprise

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Paul Pogba a de grandes chances de quitter Manchester United en fin de saison, où il sera libre de tout contrat. Un cador de Premier League suit le Français pendant que les Red Devils tentent de trouver son remplaçant.

Paul Pogba sera-t-il encore à Manchester la saison prochaine ? Si oui, il se pourrait que le joueur de 28 ans délaisse le rouge de United pour le bleu de City, le grand rival. En effet, le milieu de terrain tricolore, qui sera en fin de contrat le 30 juin 2022, et surveillé de près par City selon The Telegraph. Un choix surprenant mais qui viendrait renforcer ses objectifs sportifs, c’est-à-dire remporter une Ligue des champions et une Premier League. Chose que United est moins capable de réaliser pour le moment alors que Ralf Rangnick et ses joueurs bataillent pour figurer dans le top 4 de fin de saison. L’international français (89 sélections, 11 buts) formé à United avait fait son retour à Old Trafford en 2016 après un passage de quatre ans chez la Juventus, comme un certain Cristiano Ronaldo. Depuis six ans, Manchester United n'a pas fait mieux qu’une 2e place en championnat et un quart de finale en C1. Rapatrier Pogba dans l’entrejeu des Skyblues aux côtés de De Bruyne, Bernardo Silva ou Gundogan ? Pep Guardiola ne dira pas non ! « Paul Pogba est un footballeur incroyable, un joueur de grande classe » révélait l’entraîneur espagnol en 2018.

Manchester United a déjà tourné la page Pogba ?

Paul Pogba’s not in a rush to decide his future. Nothing agreed with any club yet - and no final decision communicated to Manchester United, after contract proposal made last July. 🇫🇷 #MUFC



Pogba will take his time - current Man Utd deal runs out in June, no option to extend. pic.twitter.com/a5stfcSg6H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2022

Si Paul Pogba devrait vraisemblablement quitter Manchester United, c’est comme si c’était déjà fait au vu de sa disponibilité dernièrement. Touché à la cuisse en novembre, le Français est revenu dans le groupe mancunien après environ trois mois de compétition ratés. Titulaire contre Middlesbrough, Burnley et Southampton, Paul Pogba a retrouvé du temps de jeu sous les ordres de Ralf Rangnick alors que son prédécesseur Ole Gunnar Solskjaer l’avait renvoyé sur le banc à la fin de son aventure mancunienne. D’après The Manchester Evening News, les dirigeants mancuniens cherchent actuellement une alternative à son départ considéré comme quasiment acté. Donny Van de Beek, en retour de prêt d'Everton, y gagnerait beaucoup de temps de jeu. Le nom de Declan Rice, actuellement à West Ham, est aussi évoqué. L’ancien de la Juventus devrait se décider en fin de saison pour voir si oui ou non Manchester United aura obtenu son billet pour disputer la prochaine Ligue des champions.