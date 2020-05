Mercato : Mertens fait saliver, le PSG mal placé

Dans : Mercato.

Libre en fin de saison, Dries Mertens possède un profil de buteur expérimenté aux joutes européens qui fait saliver plus d’un club.

Le PSG s’est récemment renseigné à son sujet, dans le cas où il faudrait un buteur capable de faire oublier Edisnon Cavani, lui aussi en fin de contrat, et Mauro Icardi, dont la levée de l’option d’achat est incertaine. Passionné par la Série A, Leonardo est bien évidemment sur le coup. Mais en ce qui concerne l’international belge, la tendance n’est pas à une arrivée à Paris. Le Corriere dello Sport l’annonce ce vendredi, Mertens privilégie grandement une nouvelle expérience en Angleterre, et discute déjà avec Chelsea. Sa situation contractuelle lui permet de librement pouvoir négocier avec le club de son choix, et bien évidemment le club londonien est très intéressé.

Pas vraiment satisfait d’Olivier Giroud et de Michy Batshuayi, les Blues ont envie d’apporter de la vivacité en attaque derrière Tammy Abraham, et le choix de Dries Mertens pourrait faire leur bonheur. Des contacts qui peuvent en tout cas déboucher sur des surprises, puisque la presse italienne n’écarte pas totalement un retour de flamme du côté de Naples, désireux de conserver un joueur présent depuis 2015 dans l’effectif, et qui a depuis allègrement franchi la barre des 100 buts pour le Napoli. Des perspectives qui éloignent en tout cas le PSG d’un éventuel bon plan, même si le marché des transferts sera long cet été, et que les joueurs en fin de contrat vont au-devant de mauvaises surprises étant donnée la volonté des clubs de baisser les salaires des joueurs avec effet immédiat.