PSG : Mertens, Tonali, Roustan lâche ses scoops à l'italienne

Dans : PSG.

Le PSG fonce sur l'Italie pour son prochain mercato, avec une piste déjà révélée, et une belle surprise en attaque.

Le goût de Leonardo pour le championnat italien est bien connu. Comme joueur, entraineur, ou directeur sportif, le dirigeant parisien a arpenté les stades de Série A ces dernières années. Cela lui avait permis de faire de très jolis coups dont le PSG profite toujours lors de son premier passage, avec les signature de Verratti, Ibrahimovic, Cavani, Lavezzi ou encore Thiago Silva. Dès son arrivée, Leonardo s’est de nouveau penché de l’autre côté des Alpes, en ramenant notamment Mauro Icardi. L’été prochain, le dirigeant brésilien va en faire de même annonce Didier Roustan, qui dévoile deux pistes pour le PSG, dont celle plus surprenante de l’attaquant belge de Naples, Dries Mertens.

« C’est moins pimpant, ce n’est pas Neymar, ce n’est pas Mbappé, ce n’est pas Salah ou Sané… mais c’est super intéressant de la part du PSG, car Cavani et Icardi devraient partir. C’est un joueur de couloir qui a découvert l’axe avec Sarri, dans un 4-3-3, et ça s’est bien passé. Ensuite dans un 4-4-2 avec Ancelotti il a toujours été très bon. C’est un joueur qui n’a débuté en première division qu’à 22 ans. C’est donc un joueur assez frais malgré ses 33 ans. Surtout, il a le profil technique pour s’entendre avec Mbappé et Neymar. Il est plus technique que Cavani et plus mobile qu’Icardi. En plus, il lest libre, ça ne va pas coûter une fortune. Il n’avait pas un salaire diabolique à Naples non plus. D’après ce qui me revient comme info, Leonardo est très chaud sur tout ce qui est football italien. Quand il est arrivé l’année dernière, les dossiers Sarabia, Herrera, et tout ça, étaient très avancés. Mais là il voit par l’Italie. Il y a Sandro Tonali de Brescia (bientôt 20 ans) qui est dans les tuyaux. C’est un super joueur. Il y a Mertens. Je trouve que ce serait très intelligent », a livré le journaliste de La Chaine L’Equipe, persuadé que Leonardo va encore oeuvrer en Série A pour le mercato à venir. Concernant Tonali, il reste toutefois du travail, le jeune milieu de terrain italien préférerait donner l’avantage à une suite de carrière dans son championnat.