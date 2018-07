Mercato : Mendes passe à table et parle de Cristiano Ronaldo à la Juve

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Cristiano Ronaldo étant en partance pour la Juventus durant ce mercato, Jorge Mendes a dû sortir du silence pour faire le point.

Chaque été ou presque depuis son arrivée au Real Madrid en 2009, Cristiano Ronaldo est plus ou moins annoncé sur le départ. Mais cette année, après un triplé historique en Ligue des Champions et suite au départ de Zinedine Zidane, ses envies d'ailleurs pourraient bien se transformer en transfert. Déçu par l'attitude du président Florentino Pérez, qui refuse de céder à ses demandes d'émarger au même niveau salarial que son rival Messi, CR7 veut faire ses valises. Et les Merengue ne le retiendront pas, vu que la direction madrilène a ouvert la porte à un départ de son attaquant portugais en cas d'offre de 100 millions d'euros. Une occasion sur laquelle la Juve est prête à sauter.

Si les différentes discussions se poursuivent entre toutes les parties, Jorge Mendes s'est en tout cas exprimé sur l'avenir de son protégé. « Si son transfert à la Juve se fait, ce sera une nouvelle étape, un nouveau défi dans sa brillante carrière. Si Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid, il sera éternellement reconnaissant envers le club, le président, tout le personnel sans exception, ainsi que les supporters du Real à travers le monde », a lancé, sur le quotidien portugais Record, le célèbre agent portugais, qui y met donc les formes. Ce qui montre que Cristiano Ronaldo est bien sur le départ, car le Real et CR7 ont promis de se quitter en bons termes.