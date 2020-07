Mercato : Libéré de l’UEFA, Guardiola s’attaque à Messi

Dans : Mercato.

Manchester City disputera bien la Ligue des Champions la saison prochaine, le TAS ayant déjugé lundi la décision initiale de l’UEFA.

Cette décision va permettre à Pep Guardiola de nourrir de belles ambitions pour l’avenir, et surtout de conserver ses meilleurs joueurs. Cela n’était pas gagné puisque Kevin De Bruyne ou encore Raheem Sterling avaient émis de gros doutes quant à leur avenir en cas de suspension de Manchester City aux coupes européennes pendant deux ans. Ce ne sera pas le cas, ce qui devrait encourager la star belge et le buteur anglais à rester au club. Et l’appétit venant en mangeant, il est évident que Pep Guardiola souhaitera fêter cette bonne nouvelle en renforçant considérablement son effectif lors du prochain mercato.

Et selon les informations obtenues par Don Balon, l’ancien entraîneur du FC Barcelone rêve en grand et ne s’interdit rien pour le mercato de Manchester City. Effectivement, le stratège catalan aimerait beaucoup convaincre un certain Lionel Messi de le retrouver en Angleterre. Prêt à tout pour convaincre le capitaine du FC Barcelone, le vice-champion d’Angleterre lui offrirait un salaire équivalent à celui qu’il perçoit actuellement en Catalogne et cerise sur le gâteau, il récupérerait même le n°10 de son ami Sergio Agüero. Fatigué par la gestion très critiquée de Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi avait récemment fait savoir à son entourage qu’il envisageait un départ de Barcelone à l’issue de son contrat en 2021. Cet intérêt de Manchester City peut-il l’inciter à partir encore plus vite ? La question se pose, et elle ne manquera pas d’agiter le mercato estival. Un marché des transferts sur lequel Manchester City sera plus présent que jamais après cette décision historique du Tribunal Arbitral du Sport…