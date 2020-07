Esp : Messi en colère, Barcelone fait la sourde oreille

Dans : Liga.

Très inspiré dimanche soir, Lionel Messi a grandement participé au show offensif du FC Barcelone sur la pelouse de Villarreal (4-1).

En parfaite symbiose avec Luis Suarez et Antoine Griezmann, le capitaine catalan a prouvé qu’il était toujours investi dans le projet barcelonais. Cela paraît évident, mais un doute avait été jeté à ce sujet cette semaine par la presse espagnole, qui dévoilait que Lionel Messi était plus agacé que jamais par la gestion du club par Josep Maria Bartomeu. Les médias catalans allaient plus loin en évoquant un possible départ de l’international argentin à la fin de son contrat à Barcelone en 2021.

Mais après le succès des Blaugrana contre Villarreal, le président Josep Maria Bartomeu s’est voulu rassurant sur l’avenir de sa star. « Je ne vais pas donner de détails sur les négociations mais il a dit à plusieurs reprises qu'il souhaitait mettre fin à sa carrière au Barça. Nous sommes actuellement concentrés sur la compétition et il y a des négociations avec de nombreux joueurs. Messi veut continuer au Barça et veut finir ici. Il lui reste de nombreuses années et nous allons en profiter plus longtemps » a rassuré Josep Maria Bartomeu.

Le président barcelonais a profité de l’occasion pour dire un mot de la situation de Quique Setien, perçu par de nombreux observateurs comme un intérimaire sans avenir sur le banc de Barcelone. « Je sais déjà qu'il y a des rumeurs. C'est faux, la victoire ne l'a pas sauvé. Il fait un excellent travail. Il a notre entière confiance. Nous devons nous battre jusqu'au bout dans ce championnat. Nous devons titiller le leader puis vient la Ligue des champions. Il y a des défis cette saison ». Autrement dit, c’est à la fin du bal que l’on paie les musiciens, et que l’on juge si leur partition était juste ou non. Le couperet tombera donc après la Ligue des Champions pour le coach catalan.