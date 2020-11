Esp : Le Real Madrid fait un sale coup à Sergio Ramos, le PSG à l'affût

Dans : Mercato.

En ce début de saison compliqué, le Paris Saint-Germain aimerait bien avoir un vrai patron sur et en dehors du terrain pour remettre tout le monde dans le droit chemin.

Même si des joueurs comme Marquinhos ou Keylor Navas apportent un vrai plus en termes de management au sein du groupe de Thomas Tuchel, un élément comme Thiago Silva n’a pas vraiment été remplacé… Et c’est peut-être avec l’objectif de trouver un top player à son poste avec un vrai statut de leader que Leonardo partira sur le mercato de 2021. Un profil qui colle parfaitement à celui de Sergio Ramos. En fin de contrat du côté du Real Madrid, où il réalise un très bon départ, avec trois buts et une passe décisive en neuf matchs, l'international espagnol n'a pas encore prolongé son bail. Mais ces dernières heures, les choses ont bougé puisque Florentino Pérez lui a proposé une prolongation de deux ans, assortie d’une baisse de salaire, selon Todofichajes.

Si le capitaine de Zinédine Zidane est d’accord sur la durée du contrat, il est toutefois contre la diminution de son salaire. Et alors que le Real ne renégociera plus cette offre, « la meilleure qui puisse être proposée », Ramos est toujours courtisé par deux grands clubs européens. À savoir par la Juventus et le Paris Saint-Germain, qui lui proposeraient un meilleur bail qu’au Real. Autant dire que le club parisien peut y croire, même si le défenseur de 34 ans souhaite rester à Madrid. De toute façon, Ramos, son club et ses courtisans seront bientôt fixés, puisque les Merengue ont demandé une réponse rapide de la part de leur capitaine.