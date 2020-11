PSG : Le Qatar accélère et offre 12 ME à Sergio Ramos !

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain a perdu gros en défense avec les départs de Thiago Silva à Chelsea et de Tanguy Kouassi au Bayern Munich.

Durant de longues semaines, Thomas Tuchel a attendu un renfort de poids qui n’est finalement jamais arrivé dans ce secteur de jeu. Kalidou Koulibaly ou encore Antonio Rudiger étaient désirés par le coach allemand, qui s’est finalement retrouvé avec un milieu défensif qu’il utilise en défense en la personne de Danilo Pereira. La situation est assez ubuesque et pour remédier à cela, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient tenter de recruter une pointure en défense centrale lors du prochain mercato estival. A en croire les informations d'Eduardo Inda, Sergio Ramos est bel et bien une piste du club de la capitale.

Le journaliste croit savoir que le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin ont d’ores et déjà proposé un contrat de trois ans au capitaine du Real Madrid, en fin de contrat avec les Merengue en juin 2021, et qui n’a toujours pas prolongé. Selon les informations récoltées par l’insider, la Vieille Dame et le PSG ont proposé à Sergio Ramos un salaire équivalant à celui qu’il perçoit actuellement au Real Madrid, soit 12 ME nets par an. Quant à Florentino Pérez, il négocie évidemment la prolongation de son meilleur joueur. « Mais s’ils s’entendent bien devant les caméras, Ramos et Pérez ont des positions très éloignées en coulisses. Cela est inquiétant car le temps passe et le 1er janvier, Sergio Ramos sera autorisé à s’engager avec le club de son choix » note le journaliste. Reste maintenant à voir si l’Espagnol joue la montre afin de gratter une augmentation salariale, ce qui signifierait que le PSG n’a aucune chance. Ou s’il y a effectivement une opportunité unique à saisir pour Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo dans ce dossier en or…