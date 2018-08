Mercato : Le PSG et Monaco tentent Rakitic !

Dans : Mercato, PSG, Monaco.

Leader technique de l’équipe de Croatie championne du monde en compagnie de Luka Modric, Ivan Rakitic fait désormais partie des meubles au FC Barcelone, où il a encore un contrat jusqu’en juin 2021.

Le milieu de terrain n’a d’ailleurs jamais envisagé un départ de Catalogne, où il se sent bien. Mais le marché des transferts ne s’interdit rien, et c’est pourquoi El Mundo Deportivo affiche ce jeudi à sa Une le portrait de l’ancien sévillan. Selon le journal barcelonais, l’AS Monaco et le PSG se préparent à attaquer le dossier Rakitic avec une offre. La donne semble toutefois assez simple, puisque le FC Barcelone n’a pas l’intention de se séparer d’un nouveau milieu de terrain titulaire après le départ d’Andres Iniesta. Pour faire craquer le champion d’Espagne, une seule solution est envisagée, payer le montant de sa clause libératoire à hauteur de 125 ME.

Après, comme c’est actuellement le cas avec Luka Modric, une très belle offre salariale pourrait bien faire réfléchir le joueur croate de 30 ans, qui se verrait certainement offrir un contrat en or pour finir sa carrière en Ligue 1. Mais El Mundo Deportivo le précise, à l’heure actuelle, ni le joueur, ni le Barça, n’ont l’intention de terminer leur collaboration cet été, ce qui ressemble donc à un dossier très compliqué de plus pour le PSG et Monaco. Seule la venue de Paul Pogba en provenance de Manchester United, pourrait inciter le FC Barcelone à revoir sa position...