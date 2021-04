Ang : Haaland et pas Messi, Guardiola frappe fort !

Dans : Mercato.

Selon les informations du Daily Mirror, Manchester City aurait abandonné l'idée de recruter Lionel Messi, donnant sa priorité à Erling Haaland.

Si l'avenir de Kylian Mbappé affole la presse française et espagnole, Erling Haaland n'est pas en reste. Alors que le Borussia Dortmund traverse une période très difficile en terme de résultats, un départ du Norvégien semble de plus en plus probable. Mino Raiola ainsi que le père du joueur ont entrepris un tour d'Europe, à la rencontre des dirigeants du Real et du Barça notamment. Mais le buteur plaît aussi énormément en Premier League, où Manchester City serait même prêt à faire un choix très fort : oublier Lionel Messi pour se donner les chances d'acheter Erling Haaland.

En début de semaine, Manchester City a annoncé officiellement le départ à la fin de saison de Sergio Agüero, légende du club. Bien que Gabriel Jésus réalise une bonne saison, Pep Guardiola a conscience que les Citizens ont besoin d'un nouveau numéro 9. Si l'on en croit les informations du Daily Mirror, le coach espagnol a placé Erling Haaland en tant que priorité absolue du prochain mercato, oubliant même Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, La Pulga était envoyée à City par beaucoup de médias au cours des dernières semaines. Mais au vue du contexte économique, Pep Guardiola doit choisir. Et il semble donc que son choix se porte sur l'attaquant du Borussia Dortmund. Une situation dont pourrait profiter le PSG, club toujours intéressé par la venue de Lionel Messi.

Une clause secrète qui change tout

Habitué à dépenser des sommes astronomiques lors des précédents mercato, Manchester City n'a cette fois pas l'intention de faire des folies. Le Daily Mirror révèle que Pep Guardiola juge les sommes évoquées pour le transfert et le salaire de Haaland trop importantes (150 millions d'euros de transfert, 700 000 euros par semaine pour le joueur). D'autant plus que les Skyblues possèdent un atout caché dans leur manche par rapport à leurs concurrents. Lors du transfert de Jadon Sancho vers le Borussia Dortmund, le club anglais a inséré une option lui donnant la priorité en cas d'enchères avec le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Chelsea. Concrètement, City pourrait rafler la mise pour une offre inférieure de 15 millions d'euros inférieure à celle de ses rivaux. Le feuilleton Haaland n'a pas fini d'enflammer l'Europe.