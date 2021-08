Mercato : Le futur Pogba lâche Metz pour Tottenham

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Annoncé comme le potentiel successeur de Paul Pogba à Manchester United, Pape Matar Sarr va finalement quitter Metz pour rejoindre un autre club de Premier League, à savoir Tottenham.

Un an seulement après son arrivée en provenance de Génération Foot, l'international sénégalais va déjà faire ses valises du côté de Metz. Auteur d’une très bonne première saison sous le maillot des Grenats, Pape Matar Sarr était un titulaire à part entière dans l’effectif de Frédéric Antonetti. Ce qui était une sacrée prouesse pour un milieu défensif âgé de 18 ans. Mais dans quelques jours, Sarr ne fera déjà plus le bonheur du FCM. Puisque selon les informations de Joris Crolbois, le Sénégalais va prendre la direction d’un grand club anglais. « Pape Matar Sarr va partir. Transfert quasi bouclé vers Tottenham. L'entourage de Sarr vient de revenir à Metz pour boucler le deal. Vente urgente car planifiée devant la DNCG, comme Diallo l'an dernier. Le prix a donc chuté à… 10 ME + 5 ME de bonus », explique le journaliste de RMC sur son compte Twitter.

Pape Matar Sarr signe à Tottenham

Courtisé par Manchester United, qui en avait même fait sa cible prioritaire pour succéder à Paul Pogba en 2022, quand le champion du monde français arrivera à la fin de son contrat, le Messin va donc découvrir la Premier League dès cette saison. Un sacré bon en avant pour celui qui était aussi suivi par le Man City de Pep Guardiola. Chez les Spurs, Sarr pourrait récupérer une place intéressante dans l’entrejeu de Nuno Espírito Santo, puisque des joueurs comme Tanguy Ndombele ou Moussa Sissoko sont notamment poussés dehors en cette fin de mercato estival. Autant dire que malgré son jeune âge, Pape Matar Sarr aura rapidement sa chance dans le plus grand championnat européen. Compte tenu de ce qu’il a montré en Ligue 1 pour ses débuts chez les pros, le Sénégalais a tout pour répondre aux attentes de Tottenham.