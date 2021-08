Mercato : MU a trouvé le remplaçant de Pogba en L1

Dans : Mercato.

Auteur d’un énorme début de saison avec Manchester United, Paul Pogba sait qu’il ne fera pas de vieux os en Angleterre. C’est donc pour cette raison que les Red Devils cherchent son futur remplaçant… en L1.

Paul Pogba ne pouvait pas mieux débuter sa saison. Samedi, face au Leeds de Marcelo Bielsa, le champion du monde a éclaboussé cette rencontre de Premier League de son talent. Avec quatre passes décisives, un record dans un match de championnat à MU, l'international français a une nouvelle fois montré de quoi il était capable. Mais Manchester le sait, son milieu de terrain va partir d’ici à l’été 2022, date de la fin de son contrat. Pisté par le PSG, avant que Leo Messi ne vienne prendre toute la place, le joueur de 28 ans n’entend pas prolonger son bail à Old Trafford. Pourtant, la direction mancunienne lui a offert une très belle proposition. Sauf que Pogba estime qu’il a fait le tour de la question à MU, et il a donc envie de relever un nouveau challenge à l’étranger, et pourquoi pas en L1 du côté de Paris. Probablement pas avant 2022.

Pape Matar Sarr, le futur Pogba ?

D’ici là, Manchester va tenter de trouver son successeur. Et celui-ci sera peut-être en France. Selon les informations du Daily Mail, United s’intéresse effectivement à Pape Matar Sarr. Comme Manchester City et Chelsea, le club anglais a coché le nom du joueur de 18 ans. Important dans l’entrejeu de Metz depuis la saison dernière, sa première chez les pros, l'international sénégalais impressionne de part son volume de jeu. D’après la presse britannique, l'actuel leader de PL « prépare un mouvement » pour l’ancien de Génération Foot. L’idée étant de sécuriser son avenir dès maintenant, en vue de 2022, avant de le prêter une saison dans son club de Metz. Déjà parce que le Grenat n’est sûrement pas encore prêt pour évoluer en Angleterre à court terme. Mais aussi parce qu’il n’aura pas une grande place dans l’effectif d’Ole Gunnar Solskjær tant que Pogba est encore là. Dans tous les cas, le transfert de Sarr pourrait rapporter plus de 10 millions d’euros à Metz.