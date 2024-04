OL-PSG ‍: Lyon aura seulement 15.000 places pour la finale ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Très attendus par les supporters de l'Olympique Lyonnais, les détails de la mise en vente des tickets pour la finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG ont été dévoilés. Et il y aura des déçus puisque seuls les abonnés auront une chance d'avoir une place.

L’Olympique Lyonnais affrontera le PSG en finale de la Coupe de France le samedi 25 mai au Stade Pierre Mauroy de Lille. Et l'enceinte nordiste pouvant accueillir moins de spectateurs que le Stade de France, forcément tout le monde ne pourra pas avoir une place. C'est ce que l'OL a annoncé à ses supporters. Cependant, le club de John Textor va réunir ceux qui ne seront pas à Lille lors d'une grande soirée au Groupama Stadium, car à part les abonnés, et encore pas tous, personne n'aura de ticket, du moins via l'OL.

« Nous souhaitons rappeler à nos supporters qu’exceptionnellement cette finale n’est pas organisée au Stade de France, mais à Lille. Ainsi, le nombre de places attribuées à l’Olympique Lyonnais étant inférieur au nombre d’abonnés de cette saison, pour récompenser les plus fidèles supporters, la billetterie sera dans un premier temps exclusivement réservée aux abonnés 23-24. Nous sommes conscients que l’ensemble de la communauté OL ne pourra se déplacer à Lille. Ainsi, le Groupama Stadium ouvrira ses portes le jour de la finale. Une fan zone géante sera organisée sur la pelouse du stade pour permettre aux supporters de se retrouver et suivre ensemble la finale sur un écran géant (...) Les billets de match seront exclusivement réservés aux abonnés 23-24, disponibles uniquement via notre billetterie en ligne, à partir de mardi 30 avril 10h00. Par ailleurs, une offre de déplacement en autocar ou en train affrété, dans les deux cas sans billet de match et sans hébergement, sera commercialisée indépendamment par OL Voyages », précise l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.