L’OM a fauté, les sanctions sont attendues

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après son match nul à domicile contre l’OGC Nice (2-2) mercredi, l’Olympique de Marseille a encore perdu du terrain dans la course aux places européennes. Le club phocéen se dirige tout droit vers un échec, constate le journaliste Nabil Djellit, impatient de voir la direction tirer des enseignements.

Cette fin de saison provoque des sentiments contrastés à l’Olympique de Marseille. D’un côté, les Marseillais vivent une belle aventure européenne avec une demi-finale de Ligue Europa à disputer contre l’Atalanta Bergame. Mais de l’autre, les hommes de Jean-Louis Gasset continuent de s’enfoncer en championnat. Le match nul concédé à domicile face à l’OGC Nice mercredi réduit encore les chances du club phocéen dans la course aux places européennes.

A quatre journées de la fin, l’Olympique de Marseille n’occupe que la huitième place en Ligue 1, à cinq points du sixième Lens. Autant dire que les Olympiens foncent tout droit vers un échec qui, selon Nabil Djellit, obligerait la direction à prendre des décisions importantes. « Moi je trouve que c'est à l'image de la saison de l'OM, c'est un fiasco, a lâché le chroniqueur de la chaîne L’Equipe en référence au match nul face aux Aiglons. Tu es dans le money-time, tu sors d'un match nul face à Toulouse (2-2)... Moi je ne peux pas entendre les satisfécits "tiens, il y a tel joueur qui revient" dans une Ligue 1 aussi faible. »

« J’attends l’heure du bilan »

« Ils sont huitièmes. Attendez, c'est grave ! C'est la deuxième masse salariale de Ligue 1, c'est la plus grosse masse salariale de l'histoire du club et on se satisfait qu'ils soient dans le ventre mou et qu'ils aient accroché l'OGC Nice, qui est une des pires équipes de la seconde partie de saison ! Non, je suis désolé. Après chacun met la barre où il veut. Mais là, ce que je vois, c'est une des pires saisons de l'OM en championnat avec autant de moyens. Moi j'attends l'heure du bilan », a prévenu Nabil Djellit, pendant que l’Olympique de Marseille prépare un changement d’entraîneur.