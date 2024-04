Le PSG attaqué, l’OL prend une balle perdue

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Remontée contre la Ligue de Football Professionnel, la Populaire Sud ne comprend pas l’aménagement du calendrier en faveur des clubs toujours engagés dans une compétition européenne. Le groupe de supporters de l’OGC Nice, en ciblant principalement le Paris Saint-Germain, en a profité pour tacler l’Olympique Lyonnais.

La décision de la Ligue de Football Professionnel ne fait pas l’unanimité. Pour mettre ses représentants dans les meilleures conditions sur la scène européenne, l’instance a aménagé les calendriers de ses équipes encore en lice dans les compétitions européennes. Le problème, c’est que les modifications dans le calendrier provoquent des enchaînements de matchs pour certains clubs comme l’OGC Nice cette semaine. De quoi provoquer la colère de la Populaire Sud, le groupe de supporters du Gym qui a taclé la Ligue, le Paris Saint-Germain, mais aussi l’Olympique Lyonnais.

Communiqué de la Populaire Sud, rien de plus à rajouter : #OGCNice pic.twitter.com/76BdZxvOTM — Axel (@SolamenNissa) April 25, 2024

« Certes le violon est beau "il faut aider les clubs français qui vont loin en coupes d’Europe" mais la réalité est moins idyllique, a dénoncé l’association dans un communiqué. En ce qui nous concerne, nous n’avons pas oublié que notre club, alors qu’il était le denier représentant français en coupe d’Europe, n’a bénéficié d’aucun soutien pour alléger son calendrier à l’aube de son quart de finale de C4 la saison dernière. Nous avions donc joué 4 matchs en 12 jours (du 8 au 20 avril). Cette saison, bizarrement, il faut tout chambouler ! Même le match d’une équipe qui compte 11 points d’avance en tête du championnat et qui peut être championne dès ce week-end. »

Un traitement de faveur pour l'OL ?

« Aujourd’hui plus que jamais, il est évident que le football est géré par des incompétents ! On a supprimé la Coupe de la Ligue, réduit le championnat et il faut encore aménager le calendrier ??? On ferme des tribunes, on décale des matchs du samedi soir au mercredi soir (aucun respect du public avec les multiples changements de dernière minute…), vous ajoutez à ça la façon éhontée avec laquelle Lyon est favorisé depuis la mi-saison (un arbitre de Rhône-Alpes pour arbitrer OM-Nice ?!) et la Ligue voudrait obtenir un milliard de droits télés ?? Laissez-nous rire ! (…) Cette saison aura été une mascarade que tous les clubs cautionnent. Ça tue le football, le violon a ses limites », a critiqué la Populaire Sud.