L1 ‍: Pas de triple prime, Nantes arrache un point ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 31e journée

Stade de la Mosson

Montpellier-Nantes 1-1

Buts : Adams (2e) pour Montpellier ; Abline (7e) pour Nantes

Exclusions : Mincarelli (90e+1), Nordin (90e+6) pour Montpellier

Dans un match agréable et animé, Montpellier et Nantes n'ont pu se départager avec un match nul 1-1. Montpellier a quasiment assuré son maintien, Nantes s'en rapproche un peu aussi.

Catastrophique à domicile, Nantes était sous pression à la Mosson ce soir. C'était d'autant plus le cas avec la triple prime promise par Michel Der Zakarian aux Montpelliérains en cas de succès. Comme si cela ne suffisait pas, le MHSC ouvrait le score d'entrée après un contre éclair. Al-Tamari servait idéalement Adams qui s'offrait son 8e but de la saison. Heureusement pour les supporters nantais, le FCN réagissait immédiatement et Abline égalisait. Le match était ouvert en première période. Montpellier avait le ballon mais Lecomte était plus souvent mis à contribution par les attaquants nantais.

Quelle équipe marquera le 3e but de la rencontre ? 💬#MHSCFCN (1-1) pic.twitter.com/BAWSFGT6qj — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 26, 2024

Le rythme retombait quelque peu après le repos malgré un superbe raid solitaire d'Abline (48e) stoppé par Lecomte. Nantes finissait mieux le match, ayant une plus grande obligation de gagner que son adversaire. Cependant, les frappes étaient trop peu souvent cadrées. Dans les dernières minutes, Montpellier récoltait deux cartons rouges. Le jeune Mincarelli fauchait d'abord Traoré parti vers le but, puis Nordin s'essayait au high kick sur Cozza. A 9 contre 11, Montpellier tenait le nul 1-1. Un résultat qui permet à Montpellier de passer 12e (37 pts), 5 points devant Nantes 14e (32 pts). Les Canaris ont 4 points d'avance sur Le Havre, en déplacement au PSG samedi soir.