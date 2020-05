Mercato : Le Barça oublie Neymar, et pose 40 ME en L1

Dans : Mercato.

Top club européen, le FC Barcelone cherche à se renforcer pour renouveler son attaque, le tout sans trop dépenser.

Un an après avoir lâché plus de 100 ME pour faire venir Antoine Griezmann, le club catalan se mord certainement les doigts. Non pas en raison du rendement du Français, qui n’a toutefois pas atteint des sommets cette saison, mais à cause de l’état de ses finances. Résultat, le FC Barcelone négocie à tout va pour des échanges, afin de se renforcer tout en dégraissant son effectif. Et pour ceux qui suivent le monde du football de près, même si la crise financière actuelle change quelque peu la donne, les échanges sont très souvent évoqués, mais se concrétisent très rarement au final. Résultat, les opérations pour faire venir Neymar, le chouchou du vestiaire, ou le jeune prometteur Lautaro Martinez et ses 110 ME de clause libératoire, sont clairement compromises pour cet été. Don Balon affirme ainsi que le Barça va activer son plan « C ».

Il se trouve en Ligue 1, et c’est un joueur au profil intéressant pour le champion d’Espagne. Wissam Ben Yedder a en effet l’avantage de connaitre la Liga comme sa poche après son passage à Séville, et d’avoir toujours été apprécié par les recruteurs catalans. Co-meilleur buteur du championnat de France, l’ancien toulousain est réaliste, efficace et ne tire pas la couverture à lui, ce qui est important dans un tel vestiaire. Son prix de 40 ME est jugé abordable par le Barça, qui rêve cependant de le faire baisser en proposant un de ses jeunes de la Masia dans la transaction. Ce serait en tout cas un joli rebond pour l’international français, même si l’AS Monaco, qui cherche à dégraisser copieusement son effectif, n’a pas l’intention de lâcher son meilleur buteur comme ça.