ASM : 30 joueurs à vendre pour sauver Monaco !

Avec une armada de joueurs sous contrat, l'AS Monaco est dans une situation très compliquée. Pour s'en sortir, le club doit vendre plusieurs dizaine de footballeurs.

L’AS Monaco ne jouera aucune coupe européenne la saison prochaine malgré un effectif taillé pour cela, et le club de la Principauté n’échappera pas à un régime drastique après l’arrêt total de la saison. Même si Dmitri Rybolovlev a des moyens financiers colossaux, la fête est terminée et Oleg Petrov, le patron de l’AS Monaco, va devoir faire des coupes sombres sur le plan budgétaire. Il est vrai que la formation monégasque compte l’un des plus gros effectifs d’Europe avec un peu plus de 60 joueurs sous contrat, sans parler du staff. Alors, selon l’agence France Presse, le président russe de l’ASM prévoit tout simplement de se séparer de la moitié de son effectif lors du prochaine mercato histoire de soulager une masse salariale totalement surdimensionnée.

L’AFP rappelle ainsi que 22 joueurs sont prêtés et devraient faire leur retour à Monaco cet été. « Malgré un mercato annoncé compliqué, Petrov entend donc se délester d’une trentaine de joueurs. Sous forme de prêt ou de transfert. Sacré challenge ! (...) De ces nombreux mais hypothétiques départs, Monaco table sur 50ME de recettes. Sinon, le club, exsangue financièrement, sera contraint de vendre un joueur-clé. Badiashile, Ballo-Touré, Henrich, Fofana et surtout Wissam Ben Yedder sont sollicités. A tarif élevé, personne ne devrait être retenu, même si le départ du buteur international français, co-meilleur marqueur de L1, ne semble pas d’actualité », précise le média, qui rappelle que le propriétaire de l’AS Monaco n’a pas l’intention de mettre la main à la poche et qu'Oleg Petrov doit donc réussir à faire des miracles lors du prochain mercato tout en gardant de hautes ambitions sportives. Comment dit-on bon courage en russe ?