Mercato : Le Barça craque totalement avec son offre pour Coutinho

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen, Liga.

Retiré du groupe pour le match de ce lundi face à Burnley, Coutinho est, comme l’été dernier, au cœur de rumeurs de transferts de plus en plus intenses.

Le Brésilien fait encore et toujours l’objet d’un forcing impressionnant de la part du FC Barcelone, qui rêve de le faire venir dès cet hiver, histoire de ne pas avoir à lutter avec une concurrence encore plus féroce l’été prochain. Un tel changement de cap au cœur de la saison surprendrait tout le monde, mais entre l’annonce très prématurée de Nike à ce sujet, la décision de Jurgen Klopp de mettre son joueur à l’écart, et la volonté du club catalan de se renforcer, les indices sont nombreux.

Et ce mardi, El Mundo Deportivo annonce que le leader de la Ligue a encore accéléré en effectuant une offre formelle de 110 ME, avec 40 ME de bonus potentiels. De quoi combler les attentes purement financières des Reds, même s’il faudra voir si le club de la Mersey craque et laisse filer l’un de ses leaders d’attaque au cœur d’une saison où il reste beaucoup de choses à jouer. Le journal espagnol annonce que d’ici une semaine, ce transfert pourrait être bouclé si jamais Liverpool venait à accepter cette proposition particulièrement copieuse.