Mercato : L'OL, l'OM et le LOSC, la L1 craque pour Bazoer

Dans : Mercato.

Lyon, Marseille et Lille sont tous les trois intéressés par la venue de Riechedly Bazoer, milieu de terrain du Vitesse Arnhem.

Alors que la lutte pour le titre bat son plein en Ligue 1, les équipes préparent déjà leur mercato estival. Compte tenu du contexte économique actuel lié au Covid-19, les formations françaises vont devoir recruter malin. Pour ce faire, de nombreux dirigeants surveillent avec attention les performances des joueurs issus de championnats dits « mineurs » comme la Belgique ou les Pays-Bas. C'est justement en Eredevise que plusieurs clubs français ont l'intention de faire leurs courses l'été prochain. Âgé de 24 ans, Riechedly Bazoer réalise une saison pleine sous les couleurs du Vitesse Arnhem. Auteur de quatre buts et d'une passe décisif, le meneur de jeu est le véritable métronome de son équipe, actuellement 4e du championnat et qualifiée en finale de la Coupe des Pays-Bas.

Des performances qui attirent évidemment l'oeil des formations étrangères. D'après les informations du Telegraaf, trois clubs de Ligue 1 sont sur le coup. En effet, l'OL, l'OM et le LOSC ont coché le nom du milieu offensif dans le but de renforcer leur effectif lors du prochain mercato. Considéré comme un grand espoir du football néerlandais par le passé après un passage chez les jeunes du PSV et de l'Ajax, le natif d'Utrecht est revenu au pays après un flop à Wolfsburg. Aujourd'hui plus mature, il semble prêt à s'imposer à l'étranger. En fin de contrat en 2022, il n'a pour l'heure pas prolongé avec le Vitesse Arnhem, qui pourrait être tenté de le vendre l'été prochain pour récupérer une belle somme. Une chose est sûre, la concurrence s'annonce rude entre les trois clubs de Ligue 1, et celui ou ceux qui seront qualifiés en Ligue des Champions auront certainement un avantage certain dans ce dossier.