Mercato : Juventus, France, Zidane est coincé

Dans : Mercato.

Après avoir officialisé son départ du Real Madrid ce jeudi, Zinédine Zidane est à la recherche d'un nouveau challenge. L'arrivée de Massimiliano Allegri à la Juventus rend néanmoins l'avenir du Français incertain.

Pressenti depuis plusieurs semaines, le départ de Zinédine Zidane du Real Madrid est désormais officiel. Ce jeudi matin, le club espagnol a annoncé la décision de l'entraîneur français dans un communiqué. Au cours de ses deux passages en tant que coach de la Casa Blanca, Zizou aura remporté trois Ligues des Champions et deux Liga notamment. Pour le remplacer, Florentino Pérez pense à Raul, Joachim Löw et Antonio Conte, fraîchement séparé de l'Inter Milan. Selon la presse espagnole, Zidane aurait annoncé à ses joueurs son envie d'entraîner une équipe la saison prochaine. Mais alors où rebondira-t-il ? Alors que tous les voyants semblaient au vert pour une arrivée à la Juventus, un certain Massimiliano Allegri a tout fait capoté.

Zidane coincé par Allegri

Au fil de la saison, alors qu'Andréa Pirlo était de plus en plus en difficulté à la Juve et que Zinédine Zidane arrivait en fin de cycle à Madrid, une arrivée du Français à Turin semblait inéluctable. Seulement voilà, Massimiliano Allegri, pourtant également pressenti du côté du Real, a été préféré par les dirigeants transalpins. Une situation qui met Zidane dans l'embarras. Autre destination envisagée par le champion du monde 98 : l'équipe de France. « C'est un objectif. Je l'ai déjà dit il y a dix ans, quand j'ai commencé à entraîner. Ça fera partie des choses qui seront certainement possibles un jour » affirmait Zidane il y a quelques mois. Pourtant, attendre la fin de l'Euro pourrait s'avérer comme un pari risqué. En cas de victoire des Bleus (ou de très bon résultat), les chances de voir Didier Deschamps démis de ses fonctions seraient alors très minces. Alors pourquoi pas une destination plus surprenante ? En cas de départ de Mauricio Pochettino, dont le retour à Tottenham est évoqué par différentes sources, le PSG pourrait tenter sa chance. Nul doute qu'une arrivée de ZZ sur le banc parisien finirait par convaincre Kylian Mbappé de prolonger pour quelques saisons supplémentaires.