Officiel : Zidane quitte le Real Madrid

Le Real Madrid a annoncé que Zinedine Zidane n’était plus l’entraineur de l’équipe première. Un accord a été trouvé pour le libérer de sa dernière année de contrat. Le club merengue se cherche donc un nouvel entraineur, qui ne sera pas Max Allegri, sur le point de rejoindre la Juventus Turin. « Nous prenons le temps de respecter sa décision et de lui montrer notre appréciation pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pendant toutes ces années », a fait savoir le Real Madrid, qui a annoncé à Zidane que le Real « serait toujours sa maison ».