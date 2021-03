Mercato : Guerre à Tottenham, le PSG est dans le coup

Dans : Mercato.

En grand danger d’être licencié d’ici la fin de la saison en raison des résultats décevants, José Mourinho est dans le collimateur de son président Daniel Levy.

Les révélations du media Football Insider sur la situation chez les Spurs permettent de mettre en lumière l’une des principales raisons du désaccord entre les deux hommes, qui n’est pas lié uniquement au résultat sportif. En effet, le dossier du départ de Dele Alli a provoqué de vives tensions, où chacun a des reproches à faire à l’autre. L’international anglais, dégoûté par son faible temps de jeu, voulait ainsi quitter Tottenham et se préparait à rejoindre le PSG. Premier problème, Daniel Levy souhaitait un transfert, alors que le Paris SG n’envisageait qu’un prêt. Aucun accord n’a eu lieu sur le montant de ce même prêt, pour lequel Tottenham souhaitait récupérer 3 ME en janvier, pour six mois de présence de Dele Alli au PSG. Mais le président du club londonien n’a pas eu le fin mot, et a reproché ensuite à José Mourinho d’avoir fait plonger la valeur de l’international anglais en le boycottant totalement, alors qu’un transfert pour 45 ME était espéré en première partie de saison.

Mais forcément, l’entraineur portugais n’est pas en reste, et il accuse désormais son président de n’avoir fait aucun effort pour se défaire d’un joueur qui n’a plus sa tête à Tottenham, et plombe donc le vestiaire. Pour José Mourinho, il fallait à tout prix se défaire de Dele Alli, et l’ancien coach de Chelsea n’a pas hésité à faire savoir à son supérieur qu’il était déçu par la façon dont ce dossier avait été géré. La question va donc de nouveau se poser, même si le « Special One » pourrait ne plus être en poste l’été prochain. De quoi espérer un changement pour Dele Alli, toujours tenté par l’idée de rejoindre le PSG, lui qui a un contrat XXL valable encore jusqu’en juin 2024. Mais désormais, son prix a baissé, et Tottenham espère toujours une vente sèche, mais à environ 27 ME.