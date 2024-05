Jeff Reine-Adélaïde, enfin des nouvelles rassurantes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Mis KO après avoir reçu un ballon en plein visage lors d'un match entre son club, Molenbeek, et Charleroi, Jeff Reine-Adélaïde a été transporté à l'hôpital. Il y a plus de peur que de mal pour le joueur arrivé l'été dernier de Lyon.

La scène a évidemment fait peur aux joueurs et aux supporters, samedi soir, lors d'un match de la poule de relégation du championnat de Belgique, Jeff Reine-Adélaïde a reçu le ballon en plein visage et s'est subitement écroulé au sol. Pendant de longues minutes, le joueur français est resté inconscient, avant qu'il soit transporté vers l'hôpital le plus proche. L'entraîneur de Molenbeek, où le milieu de terrain a signé au dernier mercato estival en provenance de l'Olympique Lyonnais, a alors évoqué une possible « hémorragie cérébrale » pour le natif de Champigny-sur-Marne. Mais dans la nuit, des proches de Jeff Reine-Adélaïde ont fait savoir que ce dernier « allait bien. Il n'y a ni hémorragie ni séquelle. » C'est ensuite le joueur qui a lui-même définitivement rassuré tout le monde via les réseaux sociaux : « Merci pour vos messages de soutien. Plus de peur que de mal. »