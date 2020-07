Mercato : Griezmann contre Aubameyang et Guendouzi, le délire d’Arsenal

Dans : Mercato.

Actuellement en pleine crise sous le maillot du FC Barcelone, Antoine Griezmann cherche une solution pour retrouver son meilleur niveau du côté du Camp Nou.

Suite à la crise sanitaire du Covid-19, le champion du monde voulait revenir plus fort que jamais au Barça. Sauf que malgré toute sa bonne volonté, l'international français reste l’ombre de lui-même. Incapable de trouver le chemin des filets depuis la reprise de la Liga en juin, Griezmann n’est désormais plus qu’un vulgaire remplaçant sous les ordres de Quique Setien. Rentré en jeu à la 90e minute face à son ancien club de l’Atletico de Madrid cette semaine, Grizi traverse une période très compliquée. Mais ce n’est pas pour autant qu’il va lâcher l’affaire. Car selon la Cadena COPE, le Français n’a pas l'intention de quitter le Barça pendant le mercato estival… sauf si Setien venait à rester sur le banc du FCB la saison prochaine. Dans ce cas, le joueur recruté pour 120 millions d’euros en 2019 serait alors ouvert à l’idée d’un départ.

Direction la Premier League ? Si le nom de Manchester United a été cité ces derniers jours, celui d’Arsenal fait aussi surface. Puisque le Daily Express explique que les Gunners vont proposer un joli deal à Barcelone. D’après les informations du média anglais, l’équipe de Mikel Arteta serait effectivement prête à proposer Pierre-Emerick Aubameyang plus Matteo Guendouzi en l’échange de Griezmann. Une transaction qui ferait le bonheur du club londonien, qui sait que Guendouzi est en froid avec son entraîneur espagnol, tout en sachant qu’Aubamayeng n’a plus qu’un an de contrat. Mais pas sûr que le Barça accepte de lâcher son champion du monde contre une paire estimée à 80 millions d’euros à peine...