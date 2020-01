Mercato : Giroud est désormais intransférable, le sale coup de Chelsea

Dans : Mercato.

Pendant ce marché des transferts, Olivier Giroud n’avait qu’un seul et unique objectif : trouver un nouveau club et donc plus de temps de jeu afin de sécuriser sa place à l’Euro 2020 avec l’équipe de France.

Durant tout ce mois de janvier, l’attaquant de 33 ans a été annoncé aux quatre coins de l’Europe. Pisté par quelques clubs français, comme Bordeaux ou l’OL, le champion du monde a d’abord été tout proche de l’Inter Milan, où Antonio Conte le voulait absolument pour cette deuxième partie de saison. Ces dernières heures, l'international tricolore était annoncé du côté de Tottenham ou de la Lazio Rome. Mais au final, Giroud devrait rester à Chelsea jusqu'à la fin de cette saison… En effet, selon L’Equipe, les Blues ont « fait machine arrière ».

Faute de lui avoir trouvé un remplaçant, et compte tenu de la blessure à la cheville de Tammy Abraham, le club londonien a déchiré son bon de sortie. Par conséquent, « l’Inter a fait une croix sur le champion du monde ». « Tottenham et quelques clubs français continuent de surveiller ce qui pourrait se passer dans les vingt-quatre dernières heures du mercato, sans trop y croire malgré tout », explique finalement le journal national. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Chelsea, Giroud va donc devoir composer avec Frank Lampard jusqu’à l’été prochain. Plus apparu sous le maillot de Chelsea depuis la fin du mois de novembre dernier, le champion du monde devra rapidement retrouver du temps de jeu pour ne pas perdre sa place chez les Bleus d’ici au prochain championnat d’Europe des nations...