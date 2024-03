Rabiot indécis, les 5 raisons de son casse-tête

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Pendant l’actuel rassemblement des Bleus, Adrien Rabiot a confié qu’il n’avait pas encore pris sa décision concernant son avenir. Le milieu en fin de contrat à la Juventus Turin ignore s’il prolongera son bail, ou s’il acceptera la proposition de l’un de ses nombreux courtisans.

Adrien Rabiot connaît bien cette situation. L’année dernière, le milieu de terrain s’était déjà retrouvé en fin de contrat à la Juventus Turin. Le Français avait alors décidé de prolonger pour une seule année supplémentaire. Le voilà donc à nouveau en position de dicter le rythme à sa guise. « Sur mon avenir, je n'ai rien décidé personnellement, confiait l’international tricolore cette semaine à Clairefontaine. Je suis resté à la Juventus l'année dernière en sachant qu'il n'y aurait pas de compétition européenne. »

Rabiot aura l'embarras du choix

« L'année prochaine on devrait jouer la Ligue des Champions et le Mondial des clubs. Ce sont des choses à prendre en compte mais je n'ai pas décidé, a ajouté le Bianconero. On verra en fin de saison. Je ne suis pas pressé de prendre une décision. Il faut bien réfléchir car j'arrive à un âge important de ma carrière et il faudra faire le bon choix. » En réalité, Adrien Rabiot a déjà pris une décision importante. Alors que des rumeurs persistantes évoquent un possible retour au Paris Saint-Germain, le milieu de 28 ans a quasiment exclu cette hypothèse. Lui qui avait été mis à l’écart pour ses derniers mois au sein de son club formateur.

Adrien Rabiot sur un éventuel retour au PSG : « Ce sera pas ma priorité »



Suivez la conférence de presse en direct > https://t.co/g4xy8tIsaa#lequipeFOOT pic.twitter.com/Q5xGugTJKg — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 19, 2024

« Ça reste quand même compliqué quand on sait comment ça s’est terminé, a-t-il rappelé. Il ne faut fermer aucune porte mais ça ne sera pas ma priorité dans tous les cas. » Le club francilien éliminé de la course, tout devrait se jouer entre la Juventus Turin, déterminée à le prolonger, et ses quatre courtisans annoncés. En effet, le média transalpin Tutto Juve cite Arsenal, Newcastle, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid parmi les formations intéressées. De quoi envisager un nouveau défi excitant.